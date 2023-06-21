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أهالي الجولان السوري يجتمعون رفضا لممارسات الاحتلال

أهالي الجولان السوري يجتمعون رفضا لممارسات الاحتلال
الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

بدأ اليوم في الجولان السوري المحتل إضراباً رفضاً لإجراءات الاحتلال الصهیونی وممارساته التعسفية والإجرامية بحقهم وبحق أرضهم.

العالم - سوريا

وأكدوا الأهالي فيه رفضهم محاولات الاحتلال تمرير مخططه الاستيطاني إقامة توربينات هوائية على أراضيهم، والذي يعد من أخطر المخططات الاستعمارية التهويدية التي تستهدف الجولان، حيث يعمل الاحتلال على تمريره بذريعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في حين أن هدفه الحقيقي الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضيهم.

وكانت قوات الاحتلال استقدمت تعزيزات كبيرة لمحاصرة الأراضي الزراعية في منطقة الحفاير شرق قرية مسعدة للاستيلاء عليها ومنع أصحابها من الوصول إليها، غير أن المئات من أبناء الجولان توجهوا إلى المنطقة مؤكدين رفضهم القاطع إقامة التوربينات عليها وتصدوا لقوات الاحتلال التي اعتدت عليهم بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم كما اعتقلت شابا، لكن صمود أهالي الجولان أجبر قوات الاحتلال على الخروج من المنطقة.

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