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مؤتمر أستانا وخريطة الطريق للعلاقة بين أنقرة ودمشق

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

ما المتوقع من اجتماعات مؤتمر أستانا الدولي في جولته العشرين حول سوريا؟

العالم - مع الحدث

كيف ستكون مقاربته لاعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق في ظل المتغيرات الاقليمية؟

ماذا بشأن الجماعات المسلحة وكيفية التخلص منها بحسب الاتفاقات الاخيرة؟

هل مشاركة الوفود الضامنة مع ممثلي الامم المتحدة والبلدان المجاورة لسوريا تمتلك الحلول؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحقة كل من الباحث والكاتب السياسي حسن حردان، والباحث بالشؤون الاقليمية ملاذ المقداد، ومدير المركز الثقافي الروسي – العربي د. مسلم شعيتو.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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