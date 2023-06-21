جولة مختلفة من المحادثات حول سوريا في مؤتمر أستانا

العالم - خاص بالعالم

وقال د. مسلم شعيتو في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية هذه الجولة من مؤتمر أستانا ستكون مختلفة عن سابقاتها للتغييرات التي حصلت ما قبلها.

وأشار الی الانتخابات التركية الاخيرة، مؤكداً ان الولايات المتحدة كانت تتوقع حصول استراتيجية في تركيا، اما روسيا فكانت تتخوف من انقلاب موازين القوی في تركيا ما يعيد خلط الاوراق في تركيا والمنطقة وحكماً في اوكرانيا؛ لكن الانتخابات التركية انتهت كما توقعتها روسيا وتتوقع مواقفاً ايجابية من تركيا.

وأكد ان منطقة الشرق الاوسط شهدت تغييرات أساسية قبيل مؤتمر أستانا، منها الاتفاق السعودي الايراني والذي كان لممثل الرئيس الروسي بوغدانوف دوراً ايجابياً فيه.

وقال شعيتو ان القدرات السياسية الروسية شهدت تغييراً مهماً في الفترة الاخيرة حيث ان الكثير من دول العالم اصبحت مع روسيا والدول التي لم تصبح مع روسيا اكتفت بالتباعد عن الولايات المتحدة نحو الموقف المحايد الذي بدوره يعتبر لصالح روسيا وهذا دفع روسيا الی اعلان نهاية أحادية القطب في العالم.

وأكد ان هذه الخلفيات وخلفيات غيرها سوف تدفع المجتمعين في مؤتمر أستانا نحو أجواء مختلفة تماماً من الجولات السابقة لمؤتمر أستانا.