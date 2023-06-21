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دهقان: الإجراءات القانونية جارية لإعادة زمرة المنافقين الارهابية الى إيران

دهقان: الإجراءات القانونية جارية لإعادة زمرة المنافقين الارهابية الى إيران
الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

شدد نائب رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية " محمد دهقان " على أن الإجراءات القانونية جارية على قدم وساق لإعادة زمرة المنافقين الإرهابية الى الجمهورية الاسلامية الإيرانية، وذلك على هامش اجتماع الحكومة الذي عقدته اليوم الاربعاء.

العالم - ايران

وقال المسؤول: ان الأجهزة المعنية داخل ايران قامت بإجراءات لإصدار الأحكام ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في ايران، حيث تولت وزارة الأمن هذا الموضوع بالتعاون مع السلطة القضائية.

وأكد " دهقان "، على المسؤولين الايرانيين اصدار الحكم ضد الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد المواطنين أو ممتلكات الحكومة في داخل ايران، وتنفيذ هذه الأحكام في خارجها، موضحا أن هذا العمل تمت متابعته من جانب المسؤولين، الا ان الجهة الرئيسية التي تصدر الاحكام هي السلطة القضائية، ومن ثم تتابعه رئاسة الجمهورية بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وتابع نائب رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية قائلا: ان زمرة المنافقين الارهابية ارتكبت جرائم فظيعة ضد الشعب الايراني المسلم حيث استشهد على أيديها ۱۷ الف انسان بريء.

يتبع...

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دهقان: الإجراءات القانونية جارية لإعادة زمرة المنافقين الارهابية الى إيران

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