دهقان: الإجراءات القانونية جارية لإعادة زمرة المنافقين الارهابية الى إيران

العالم - ايران

وقال المسؤول: ان الأجهزة المعنية داخل ايران قامت بإجراءات لإصدار الأحكام ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في ايران، حيث تولت وزارة الأمن هذا الموضوع بالتعاون مع السلطة القضائية.

وأكد " دهقان "، على المسؤولين الايرانيين اصدار الحكم ضد الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد المواطنين أو ممتلكات الحكومة في داخل ايران، وتنفيذ هذه الأحكام في خارجها، موضحا أن هذا العمل تمت متابعته من جانب المسؤولين، الا ان الجهة الرئيسية التي تصدر الاحكام هي السلطة القضائية، ومن ثم تتابعه رئاسة الجمهورية بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وتابع نائب رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية قائلا: ان زمرة المنافقين الارهابية ارتكبت جرائم فظيعة ضد الشعب الايراني المسلم حيث استشهد على أيديها ۱۷ الف انسان بريء.

يتبع...