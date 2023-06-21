الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣
١١:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الشركات المعرفية الايرانية تتبنى المشاريع النووية الريادية

الشركات المعرفية الايرانية تتبنى المشاريع النووية الريادية
الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

وقعت منظمة الطاقة الذرية الايرانية عقدا مع المعاونية العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي في رئاسة الجمهورية، تتبنى بموجبه الشركات المعرفية الايرانية تنفيذ المشاريع النووية الريادية في البلاد.

العالم - ايران

وحضر حفل توقيع العقد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي ، ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي روح الله دهقاني اليوم الاربعاء.

ويشمل العقد مجالات خاصة وريادية مثل بناء مفاعلات صغيرة بجانبها منشآت لتحلية مياه البحر.

وقال دهقاني في كلمة القاها خلال حفل التوقيع ان للصناعة النووية تأثير بالغ في المجتمعات المتطورة والمتقدمة وعلى سبيل المثال في مجال الادوية والعلاج والصحة والعديد من المجالات الاخرى.

اما اسلامي فقد اشار الى القيمة المضافة الناتجة عن التعاون بين الصناعة النووية والشركات المعرفية والتأثير الايجابي البالغ لذلك على تحسين المستوى الاقتصادي للبلاد والمستوى المعيشي للمواطنين.

واشار اسلامي ان احد المشاريع الاولية هي انتاج مادة اولية تستخدم في انتاج الادوية المشعة قائلا ان هذا المشروع يمثل بندا من بنود هذا العقد الذي تم توقيعه اليوم.

ويتمحور فحوى هذا العقد المبرم حول تحديد مشاريع معرفية كبرى لسد حاجة القطاع النووي في البلاد بالاستفادة من قدرات الشركات المعرفية والتكنولوجية ، ومدة هذا العقد هي 4 سنوات .

روابط ذات صلة

اسلامي: انجازاتنا جعلت ايران في عداد الدول المعروفة بالصناعة النووية

اسلامي: منظمة الطاقة الذرية حققت 159 انجازا مهما في مختلف المجالات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفاصيل مثيرة لـ'ساعتين ونصف' من عملية 'عيلي' التي أدت لهلاك 4 مستوطنين

بالفيديو.. الدفاع الروسية تؤكد إحباط عملية إرهابية بطائرات مسيرة

أمير عبد اللهيان سیزور الكويت والإمارات العربية المتحدة

هل تغتنم أنقرة فرصة أستانا لاستعادة العلاقات مع دمشق؟

شاهد.. تجدد الاشتباكات في السودان بعد انتهاء آخر هدنة

شاهد.. إحياء ذكرى استشهاد الشهيد جمران في لبنان