شاهد.. إيران والصين وصفحة جديدة من العلاقات الإقتصادية

العالم - خاص بالعالم

علی الرغم من سياسة الاحتواء التي تمارسها الولايات المتحدة الامريكية للحد من نفوذ ايران الاقتصادي والجيوسياسي، الا أن ايران حافظت على علاقتها المتجذرة بعمق التاريخ مع الصين، فسميت بعلاقة "التنين والاسد" وتم وضع استراتيجية للارتقاء بالبلدين اقتصاديا وتنظيم المعارض التجارية المشتركة.

وفي هذا الصدد تم عقد مؤتمر حول فرص التصدير في معرض الصين الدولي للاستيراد، تطرق المشاركون في المؤتمر الى الحديث عن المساعي التي يبذلها الجانبان للتعاون المشترك بين البلدين والتسهيلات التي يقدمها البلدين للشركات التجارية.

ويعتبر المعرض من أكبر معارض الاستيراد للصين وفرصة جيدة لدخول البضائع الايرانية الى السوق الصينية.

العلاقات الصينية الايرانية ليست وليدة اللحظة بل هي ضاربة بعمق التاريخ، مما دفع البلدين لتجديد الميثاق ووضع استراتيجية من شأنها خلق فرص إستثنائية لتبادل الخبرات ومناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية.