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أميرعبد اللهيان يلتقي رئيس وزراء الكويت

أميرعبد اللهيان يلتقي رئيس وزراء الكويت
الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

التقى وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية اليوم الاربعاء برئيس وزراء الكويت واجرى معه جولة من المحادثات .

العالم-ایران

ووصل حسين أميرعبد اللهيان ، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية على رأس وفد سياسي الى الكويت المحطة الثالثة من جولته في الخليج الفارسي ، برئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وعقد معه مباحثات ثنائية.

وهذه هي الزيارة الأولى لحسين امير عبداللهيان إلى الكويت منذ تسلمه منصب وزير الخارجية.

وسبق أن زار رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني قطر وسلطنة عمان وتباحث مع مسؤولي هذين البلدين وبحث معهم مختلف أبعاد العلاقات الثنائية فضلا عن الأوضاع في المنطقة والمستجدات الدولية.

وكتب أمير عبد اللهيان على موقع تويتر صباح امس الثلاثاء فور وصوله إلى الدوحة: "إن مواصلة التطور الشامل للعلاقات مع الجيران هو أحد المحاور الأساسية في عقيدة السياسة الخارجية المتوازنة للحكومة. ويتمتع جيران إيران بطاقات اقتصادية وتجارية وسياسية.

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