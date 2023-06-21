في السودان..هدنات هشه وقتال متواصل وهل استطاعت اجتماعات 'آستانا' ردم الفجوة بين دمشق وأنقرة؟

العالم- بانوراما

تجددت الاشتباكات والقصف الجوي في العاصمة السودانية الخرطوم مع انتهاء هدنة الاثنتين والسبعين ساعة بين الجيش وقوات الدعم السريع. في وقت تستمر حركة النزوح من إقليم دارفور غربي البلاد، هربا من النزاع القبلي المتواصل.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: حذرت الامم المتحدة من كارثة انسانية جديدة في إقليم دارفور غربي السودان إثر الحرب الدائرة في البلاد منذ ثلاثة اشهر، مشيرة الى ما يجري في الاقليم من انتهاكات حقوق الانسان وانتشار العنف الطائفي ما يهدد بإشعال التوترات العرقية مجددا.



انتهت الجولة الاخيرة من مسار استانا بخصوص الازمة السورية، وذلك بعد ست سنوات من المباحثات فيها، ساهمت بشكل كبير في تهدئة الاوضاع على الاراضي السورية، واكد المجتمعون في استانا على الالتزام الثابت بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية. وتم الاتفاق على تحقيق الأمن والاستقرار في شمال شرق سورية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.