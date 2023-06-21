إيران تعلب دورا في مكافحة المخدرات

العالم - من طهران

واوضح مؤمني في حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج "من طهران" أن ايران في العام الماضي ضبطت أكثر من الف طن من المخدرات كانت في طريقها الى الغرب.

وأشار مؤمني، الى أن في العقود الاخيرة شهدت افغانستان زيادة في زراعة وانتاج المخدرات، مما دفع الى عقد اجتماع ثلاثي بين ايران وباكستان والامم المتحدة للتصدي لهذه الظاهرة.

وأضاف، أن الاجتماع بحث الامور التخصصية وتم توقيع مذكرات تفاهم بين ايران وباكستان والامم المتحدة لضبط المخدرات المنتشرة في المنطقة.

وقال مؤمني إن الامم المتحدة اعلنت بشكل رسمي أن ايران تعتبر الاولى على مستوى العالم بفارق كبير في ضبط المخدرات، حيث ضبطت 92 بالمئة من مادة الترياك، واكثر من 50 بالمئة من المورفين، و30 بالمئة من الهروئين، الامفيتامين.

وقال مؤمني إن إيران في مسار التصدي للمخدرات قدمت اكثر من ثلاثة الاف وثمانمئة شهيد و12 الف معوق مشيرا الى انه أميركا عوض عن تقديم الدعم لإيران في هذا المجال باتت تفرض حظرا عليها وتعرقل مسارها في مكافحة انتشار المخدرات في العالم.

وأشار مؤمني الى أن طالبان أعلنت بانها تكافح ظاهرة زرع المخدرات في أفغانستان، ولكن على ارض الواقع لم نرى أي اجراء من قبلها في هذا المسار حيث إن تقرير الامم المتحدة في العام الماضي أظهر عن زيادة انتاج المخدرات في افغانستان الى 32 بالمئة.

وأضاف، مؤمني أن المواد الاولية لانتاج المخدرات المصنعة مثل الكريستال ميث تورد من الغرب الى افغانستان ومن بعد انتاجها يتم تصديرها الى كافة انحاء العالم، دون اخذ القوانين الدولية بعين الاعتبار.

واوضح مؤمني أن ايران في مسار مكافحة ظاهرة انتشار المخدرات، تستخدم الطرق المتطورة مثل من ضبط الحدود واستخدام المسيرات واجهزة الرصد عن بعد، مشيرا الى أكثر من 70 بالمئمة منة عمليات ضبط المخدرات في ايران تمت بواسطة استخدام الطرق الفنية والتكنولوجية والاستخباراتية.

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