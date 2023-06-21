رئيس وزراء قطر: نأمل في حل الوضع الأوكراني بأقصى سرعة وندعم اي جهود دبلوماسية

العالم - قطر

وأشار رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر، خلال المحادثات التي عقدها مع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، إلى أنه "نأمل في حل النزاع الحالي بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وبالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن قطر تدعم أي جهود دبلوماسية في هذا الاتجاه، متوقعا مناقشة هذه القضايا غدا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وسيجري لافروف أيضا محادثات في العاصمة الروسية موسكو يوم غد، مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، حيث سيناقش الوزيران تطوير العلاقات الثنائية وقضايا العلاقات الدولية الراهنة، بحسب ما ذكرته اليوم الأربعاء، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.