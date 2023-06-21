3 شهداء في عملية اغتيال بواسطة طائرة دون طيار لسيارة قرب جنين

العالم - فلسطين

وزعم الاعلام العبري، أن طائرات الاحتلال قصفت بالصواريخ خلية مسلحة في الجلمة قرب جنين، فيما لم يعرف وجود شهداء أو إصابات حتى اللحظة.

وحسب الدفاع المدني الفلسطيني، فقد تم العثور على 3 شهداء داخل المركبة المستهدفة التي قصفها الاحتلال في الجلمة قرب جنين.

وقال جهاز الشاباك والناطق باسم جيش الاحتلال في بيان مشترك بيان مشترك: "استهدف الجيش الإسرائيلي خلية نفذت عدة عمليات إطلاق نار على مستوطنات في الضفة الغربية".

وحسب المصادر المحلية، فقد حاصرت قوات الاحتلال المنطقة، ومنعت سيارات الاسعافات من محاولة نقل المصابين في الاستهداف.

إلى ذلك، اندلعت اشتباكات مسلحة وعنيفة قرب مكان الحدث شمال جنين.

وأكدت المصادر، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يحتجز جثامين الشهداء الذين تم استهدافهم داخل مركبة بواسطة طائرة مسيرة في جنين