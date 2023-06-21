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"سرايا القدس" تتوعد برد "قوي" على اغتيال 3 فلسطينيين بغارة صهيونية بالضفة الغربية

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

اعتبرت "سرايا القدس" الفلسطينية في بيان أن تنفيذ كيان الاحتلال عملية اغتيال بطائرة مسيرة، "لن تنال من العزيمة"، متوعدة برد "قوي".

العالم-فلسطين

وقالت "سرايا القدس - كتيبة جنين" في بيانها: "تمضي قوافل الشهداء، ويتقدم الرجال لمقارعة المحتل غير آبهين بمن عاداهم أو خذلهم، متوكلين على الله، وآخذين بأسباب النصر، ويقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الله، ومهرا للحرية للدفاع عن كرامة وعزة هذا الشعب العظيم".

وأضافت السرايا: "تزف سرايا القدس - كتيبة جنين ثلة من أبطالها الذين ارتقوا مساء اليوم في جريمة اغتيال جبانة نفذتها طائرة مسيرة لجيش الاحتلال، وهم: الشهيد القائد الميداني: صهيب عدنان الغول (27 عاما) قائد إحدى تشكيلات كتيبة جنين - سرايا القدس، والشهيد البطل: محمد بشار عويس (28 عاما) أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، والشهيد المجاهد: أشرف مراد السعدي (17 عاما) أحد مجاهدي سرايا القدس - كتيبة جنين".

وأكدت: "نعاهد الله تعالى أن نواصل الدرب الذي خطه شهداؤنا بدمائهم الطاهرة، وأن نبقى على عهدهم ووصاياهم حتى يكتب الله لنا النصر والتحرير".

وشددت: "أمام هذا القرار الأحمق لقيادة العدو واستهداف ثلة من مجاهدينا باستخدام طائراته المسيرة واحتجاز جثامين مجاهدينا، فعلى قيادة العدو أن تتحمل ما سيكون من عقاب وعذاب على هذا القرار وليفعل بنا الله بعد ذلك ما يشاء. وإن هذه الاغتيالات لن تنال من عزيمتنا، فلقد أعددنا لكم بإذن الله ما يسوء وجوهكم ويشفي صدور قوم مؤمنين".

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