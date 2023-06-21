رئيس مكتب زيلينسكي: الناتو اتخذ قراره وسننضم له عاجلا أم آجلا

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وقال يرماك خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأطلسي عبر تقنية الفيديو كونفرس: " نتوقع دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو، ونترك الموعد لذلك مفتوحا، لكننا في المقابل، نتوقع أن تقدم لنا دول الحلف إشارات واضحة ومحددة بهذا الصدد، وبأن الحلف اتخذ قراره وسيتم تنفيذه عاجلا أم آجلا".

وأضاف المتحدث أن كييف تتوقع من دول الحلف تأمين ضمانات أمنية واضحة ومحددة لأوكرانيا، خلال فترة عملها على تحقيق شروط انضمامها للحلف "فترة العبور"، بشرط ألا تحل الضمانات الأمنية مكان عضوية أوكرانيا الكاملة في الحلف.

ووفقا له، "لا ينبغي أن تكون "الحرب الدائرة في أوكرانيا" عقبة أمام انضمامها إلى حلف الناتو".

وتقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى حلف "الناتو" بشكل عاجل في شهر سبتمبر 2022، حيث أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو تراقب الوضع عن كثب، موضحا أن ميل كييف نحو حلف شمال الأطلسي هو أحد أسباب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفقا لوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، لن تقبل أوكرانيا بأي قرار يصدر عن قمة الناتو في فيلنيوس المقرر عقدها يومي 11 و12 يوليو، سوى الدعوة للانضمام إلى الحلف.

وفي المقابل، تعتقد عدد من الدول المتشددة في أوروبا الشرقية أنه من الضروري توضيح أن "أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو" بعد انتهاء الصراع، حيث تدعو إلى وضع خطة محددة لدخولها، إلا أن دبلوماسيين آخرين من دول الناتو يرون بأنه لا توجد إمكانية لانضمام كييف إلى الحلف بسرعة.

وكشفت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" مؤخرا، عن عدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء في "الناتو" بشأن مسألة تحديد موعد زمني لانضمام أوكرانيا إلى الحلف