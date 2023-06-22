الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
٠٤:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: جريمة االإغتيال في جنين تصعيد خطير لن يمر بدون رد

حماس: جريمة االإغتيال في جنين تصعيد خطير لن يمر بدون رد
الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة ضد شعبنا باغتياله ثلاثة من أبناء شعبنا في جنين.

العالم- فلسطين

وأوضح قاسم في بيان صحفي أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للطائرات في اغتيال أبناء شعبنا تصعيد خطير، يؤكد سعيه لتصعيد الأوضاع وتفجيرها، بعد تزايد عجزه عن حسم المعركة من خلال المواجهة المباشرة مع المقاتلين في الميدان.

وأضاف أنّ جريمة الاغتيال في جنين لن تمر دون رد وعقاب من شعبنا ومقاومته، ومعادلة الرد على جرائم الاحتلال رسخها شعبنا في صراعه مع العدو الصهيوني.

وقال قاسم: “كل هذه الجرائم لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني، بل تزيده إصرارا على تصعيد مقاومته وثورته”.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء 3 شهداء إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بدون طيار لمركبة مدنية قرب قرية مقبيلة شمال شرق مدينة جنين.

وأعلنت القناة 14 العبرية عن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ مقاومين قرب حاجز الجلمة في جنين. وقالت إن طائرة من طراز هيرمز 450 هي من نفذت عملية الاغتيال في جنين.

روابط ذات صلة

3 شهداء في عملية اغتيال بواسطة طائرة دون طيار لسيارة قرب جنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد هاشتاغ.. اسطورة الكرة زيدان يفاجيء الجميع بخروجه الاخير

قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير "كمال جوري" في نابلس

هاشتاغ.. الشارع الفرنسي يغضب من تصرفات ماكرون اللامسؤولة..

مسيرات غاضبة في الضفة دعما لجنين وتنديدا بعملية الإغتيال

الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية تدين ممارسات الاحتلال ضد أبناء الجولان السوري

برنامج هاشتاغ.. سخرية النشطاء لمشاركة ماكرون بتحدي شرب الكحول، واجواء الحج الروحية