سخرية النشطاء لمشاركة ماكرون بتحدي شرب الكحول، واجواء الحج الروحية

فيديو ظهر فيه ماكرون وهو يشارك في تحدي شرب زجاجة من الكحول دفعة واحدة أشعل غضب الفرنسيين، خاصة وأن الشارع يشهد احتجاجات مستمرة ضد سياسات الحكومة. كل هذا يقول الناشطين لا يعني شيئا لماكرون مقابل زجاجة من الكحول.

على مواقع التواصل تفاعل الناشطون العرب مع موضوع الرئيس الفرنسي.

"راشد" علق هنا. ماكرون ما زال في ثمالة بسبب الكحول التي تناولها بالغابون. ولم يقم أصلا بشيء لأن صنابير الاموال التي تأتي من أفريقيا بدأت تغلق واحد تلو الآخر

"سيف" ايضا كان له تعليق وفيه. يثبت إيمانويل ماكرون أنه أيضا يمكنه فعل شيء ما في الحياة ويشرب زجاجة الكحول في جرعة واحدة

أما "آرن" فعلقت. هذا ما يبرع فيه كل القادة الغربيين

في وقت يقوم الرئيس الفرنسي بتصرفات غير مسؤولة، صورة مشرقة يظهرها اسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان. زيزو كما يسميه محبوه وهو من أصل جزائري لم يستطع حبس دموعه أثناء كلمة له بمناسبة اختياره الأب الروحي لمؤسسة تعنى بمعالجة السرطان لدى الاطفال. زيدان تعهد بتقديم كل الدعم للمؤسسة كونه يعلم حجم المعاناة التي يعيشها الاطفال المصابون بالسرطان.

ما قام به زيدان حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل.

"زهير" علق هنا. ربي يشفي جميع مرضنا ومرضى المسلمين. وربي يجعلها في ميزان الحسنات إن شاء الله. زيدان اسطورة في كل شيء

"أبو محمد العوادي" ايضا علق. كم انت رائع. زيزو اللاعب والمدرب والانسان بارك الله بجهودكم لخدمة هذه الشريحة. الله يشافيهم

أما "سمير" فكتب. اسطورة في كل شيء الاحترام والتقدير لشخصكم الكريم

هذا ويقول الكاتب البرازيلي الشهير باولو كويلو، الطفل يعلم الكبار ثلاثة أمور. أحد هذه الامور الثلاثة أن يكون فرحا بدون سبب. فما بالك بطفل يدخل الفرحة إلى قلوب كل من يشاهده؟ هذا ما فعله الطفل يزن علي الذي تقمص دور الأب في حصة دراسية لشرح أسماء العائلة باللغة الانجليزية، حيث ظهر بشارب اصطناعي. ضحكة يزن العسل كما وصفها ناشطون، اجتاحت مواقع التواصل، وأصبحت ترند بين ليلة وضحاها. ولأننا نستحق مشاهدة ضحكة يزن الحلوة نتابع معكم الفيديو الذي ظهر فيه.

كما قالت أحدى السيدات على تويتر يكفيني طفل مثل يزن ولا أريد شيئا ن العالم.. تعليقات كثيرة وأربع ملايين مشاهدة ليزن خلال ساعات.

لدينا هنا تعليق من "إيناس" وفيه. الطفل يجنن فدوة عمري حطيته بروفايلي لكل البرامج

"روزا" ايضا علقت. ربي يحفظهم، يجننون وطريقة المعلمة تسلم عليها هالطريقة، تخلي الاسماء الانجليزية تنطبع براسهم، ويحفظون بسرعة

أما "أحمد عمارة" فغرد. ما شاء الله. عسل يا نااس. بسم الله ما شاء الله

الى ذلك، نعيش هذه الأيام أجواء الحج إلى بيت الله الحرام. من كل أنحاء العالم يجتمع الحجاج في أيام لها خاصيتها الروحية والدينية والإنسانية. نزار أبو قمر حاج فلسطيني قرر أن يعيش هذه التجربة الروحية والإنسانية الغنية مع كل الناس. نزار ظهر في فيديو من امام الكعبة المشرفة وهو يدعو لكل من يشاهده بشكل مؤثر. دعوة نزار انتشرت على مواقع التواصل وشبكات الانترنت، وهو ما أراده نزار لتعم فائدة الدعاء من بيت الله الحرام.

الناشطون تفاعلوا مع دعوة نزار هذه. لدينا هنا تعليق من "علي بيبرس" الذي كتب. جزاك الله خيرا عن أمة محمد

"أحمد علي" بدوره علق. اللهم آمين يارب العالمين ولك بالمثل

وأخيرا مع حساب " سي إف" الذي علق. الله يوفقك بمثل ما دعيت لنا