عمليتي عيلي وجنين أسستا لمرحلة جديدة في مقاومة الاحتلال + فيديو

العالم – فلسطين

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" لفت هيثم أبوالغزلان إلى أن المشهد اليوم لا يمكن فصله عن ما كان يحدث قبل ذلك في الضفة المحتلة، مبينا: في الضفة كانت الأمور حتى العام 2015 شبه هادئة، ولكن مع بدء تنفيذ عمليات الأسود المنفردة التي انطلقت من هناك وصولا إلى معركة سيف القدس وتشكيل كتيبة جنين بعدها وعملية التحرر من سجن جلبوع.. هذه كلها قادت إلى إعادة تثوير الضفة المحتلة.

وشدد على أن: ما رأيناه في كمين جنين وكذلك في عملية جنوب نابلس جاء بالتأكيد كتطور طبيعي ونوعي لمسار المقاومة وسيكون له ما بعده، أهمية ما حصل خلال كمين جنين وعملية جنوب نابلس هو أنها تؤسس لمرحلة جديدة في عملية الصراع والمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني.

وأكد أن العدو الصهيوني بات اليوم مربكا وبات قادته ومستوطنوه مصدومون، مضيفا أن كل ما نراه على أرض الواقع اليوم من التوحش الصهيوني في كل مكان من خلال حرق المنازل والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين الآمنين كله يشكل نوعا من الجنون الذي حصل نتيجة هاتين العمليتين.

ونوه إلى أن من يدفع الدم على الأرض في غزة وجنين والضفة والقدس هم أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا أبناء الفصائل الفلسطينية، واليوم اليوم ما يوحد الفلسطينيين هو الدم الفلسطيني والشهداء.

ونوه إلى أنه الفصائل والسلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية عدم وجود برنامج سياسي قائم على أساس المقاومة، متسائلا: ماذا تنتظر السلطة والفصائل الفلسطينية اليوم من أجل أن يكون هناك برنامج نستطيع من خلاله قيادة المرحلة بشكل واضح وصريح؟ إذا لم نستطع تحقيق الوحدة السياسية على أساس المقاومة فلنتوحد على أرض الميدان.

وأضاف: الاحتلال ومنذ قيامه هو قائم على موضوع الاستيطان والعنف، ولذلك لا يمكن مواجهة هذا العنف الصهيوني المستمر والمستشري ضد شعبنا وأمتنا إلا بالمزيد من العنف الفلسطيني الثوري.

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