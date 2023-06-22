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كنعاني: الكيان الصهيوني يقصر في عمره باستمرار جرائمه واعماله الشريرة

كنعاني: الكيان الصهيوني يقصر في عمره باستمرار جرائمه واعماله الشريرة
الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

ردا على الاعتداءات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني المظلوم ، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في تغريدة له: إن الكيان الصهيوني يقصر في عمره باستمرار جرائمه واعماله الشريرة.

العالم - ايران

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في تغريدة له تعليقا على مقاومة الشعب الفلسطيني ازاء الاعتداءات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم : من يزرع الريح يحصد العاصفة.

واضاف : ان المقاومة هي الرد الطبيعي والمشروع للشعب الفلسطيني ضد الإرهاب والاحتلال والفصل العنصري، والشعب الفلسطيني المظلوم لكن الصامد لن يترك الإرهاب المنظم والاعمال الشريرة التي يرتكبها الصهاينة من دون رد.

وكتب كنعاني : إن الكيان الصهيوني يقصر في عمره باستمرار جرائمه واعماله الشريرة.

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