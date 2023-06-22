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باقري : ان السلام والاستقرار المستدامين يكمنان في تنمية وتقدم بلدان المنطقة

باقري : ان السلام والاستقرار المستدامين يكمنان في تنمية وتقدم بلدان المنطقة
الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني"، خلال لقائه مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي في الدوحة إن السلام والاستقرار المستدامين يكمنان في تنمية وتقدم بلدان المنطقة.

العالم - ايران

واشار مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في اللقاء إلى عزم البلدين في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وقال : ان السلام والاستقرار الإقليميين يكمنان في الارادة الجادة للجميع على بلورة البنية التحتية اللازمة للتنمية والتقدم في جميع بلدان المنطقة.

وأضاف : ان السلام والاستقرار الذي لا يؤدي إلى التنمية والتقدم يعد مؤقتا ومتزعزعا ومتلاشى.

من جانبه اشار مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية في اللقاء إلى تنامي العلاقات بين البلدين وقال : إن إيران وقطر يعدان دوما شريكان في السلام والاستقرار في المنطقة.

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