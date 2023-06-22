باقري : ان السلام والاستقرار المستدامين يكمنان في تنمية وتقدم بلدان المنطقة

العالم - ايران

واشار مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في اللقاء إلى عزم البلدين في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وقال : ان السلام والاستقرار الإقليميين يكمنان في الارادة الجادة للجميع على بلورة البنية التحتية اللازمة للتنمية والتقدم في جميع بلدان المنطقة.

وأضاف : ان السلام والاستقرار الذي لا يؤدي إلى التنمية والتقدم يعد مؤقتا ومتزعزعا ومتلاشى.

من جانبه اشار مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية في اللقاء إلى تنامي العلاقات بين البلدين وقال : إن إيران وقطر يعدان دوما شريكان في السلام والاستقرار في المنطقة.