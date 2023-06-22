القوات الجوية الروسية تدمر مخزنا كبيرا للأسلحة الغربية في أوكرانيا

العالم-اوروبا

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية ليوم الخميس 22 يونيو، حيث تابع التقرير أن القوات الروسية صدت 4 هجمات للعدو على محور دونيتسك، وتحييد 185 جنديا أوكرانيا.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية جنوب دونيتسك وزابوروجيه خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 110 عسكريين.

كما تواصل القوات الأوكرانية عملياتها الهجومية النشطة، حيث صدت القوات الروسية هجوما في منطقة فريميفسكي، و5 هجمات على قرى كوزمينو وسيبيريانسكي ليسنيتسيفو.

كما قضى الجيش الروسي على مجموعتين استطلاعيتين أوكرانيتين في كوبيانسك، وقضى على أكثر من 135 جنديا أوكرانيا على محور كراسنوليمانسك.

ودمرت القوات الروسية مستودعي ذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي سيفيرسك، وأفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 5 صواريخ Storm Shadow، وصاروخي هيمارس، وأسقطت 15 طائرة مسيرة أوكرانية.