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وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الاماراتي

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الاماراتي
الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الخميس في أبوظبي نظيره الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان، واجرى معه جولة من المحادثات.

العالم- ايران

وقد وصل حسين امير عبداللهيان، الى العاصمة الاماراتية ابوظبي المحطة الرابعة من جولته في الدول المطلة على الخليج الفارسي، صباح اليوم، حيث كان في استقباله خليفة شاهين المرر وزير الدولة الاماراتي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقبل ذلك، زار امير عبداللهيان كل من قطر وسلطنة عمان والكويت، التقى خلالها كبار المسؤولين في هذه الدول وأجرى معهم محادثات تناولت اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد التقى في 2 حزيران/يونيو 2023 على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية اصدقاء بريكس في كيب تاون بجنوب افريقيا، مع نظيره الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، وأجرى معه محادثات تناولت أهم الموضوعات الثنائية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

يتبع

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