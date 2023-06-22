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نائب وزير خارجية سوريا: قرار التعاون مع تركيا سنتخذه بعد انسحابها الكامل من أراضينا

نائب وزير خارجية سوريا: قرار التعاون مع تركيا سنتخذه بعد انسحابها الكامل من أراضينا
الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

أشار نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، في حديث لقناة "العربية"، إلى أنّ "مسار أستانا حقق الكثير رغم عدم التزام الجانب التركي بكافة بنوده".

العالم - سوريا

ولفت إلى أنّ "نحترم قرار كازاخستان بإنهاء مسار أستانا، وقد يكون لديهم رؤية بأنه حقق أهدافه"، موضحًا بشأن عمل مشترك مع تركيا ضد الجهات الكردية، أنّه "يمكن تحقيق كل ما يبدو صعبًا"، معتبرًا أنّ بعض الجهات الكردية "أصبحت أداة بيد المشروع الأميركي في سوريا" حسبما افاد موقع النشرة.

ورأى الدبلوماسي السوري أنّ "العلاقة الجيدة بين السعودية وإيران ستساعد في تحقيق انفراجات بالمنطقة"، مؤكدًا أنّه "على تركيا الانسحاب الكامل من الأراضي السورية وفق جدول زمني محدد"، مشددًا على أنّ "قرار التعاون مع تركيا سنتخذه عقب الانسحاب الكامل من أراضينا".

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