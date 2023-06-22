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عمليات عيلي الإستشهادية

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

ردت المقاومة الفلسطينية على المجزرة الصهيونية بجنين بعملية إستشهادية إستهدفت مستوطنة بالضفة.

العالم - باختصار

- الشابان خالد صباح ومهند شحادة إنطلقا الثلاثاء من قريتهما "عوريف" بجنوب نابلس بمهة إستشهادية.

- المهمة إستهدفت الثأر لدماء الشهداء الثمانية للمجزرة الصهيونية بمخيم بجنين يوم الإثنين.

- العملية إستهدفت مستوطنة "عيلي" بين نابلس ورام الله المقامة على أراضي قرى فلسطينية.

-مستوطنة "عيلي" معروفة بكونها مركزا لتنظيم المستوطنين وجنود الإحتلال إعتداءات على الفلسطينيين.

- الشابان فتحا نيران أسلحتهما على المستوطنين المسلحين الصهاينة وسقط 4 قتلى و4 جرحى.

- الشاب مهند شحادة البالغ من العمر 26 عاما أستشهد بنيران الصهاينة في موقع الهجوم.

- رفيقه خالد صباح البالغ 24 عاما أستشهد بعد ساعتين ببلدة طوباس بعد مواجهات وحصار.

- كتائب عزالدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس أعلنت مسؤوليتها عن العملية الإستشهادية.

- ردود الفعل.. حماس: العملية ثأرا لدماء الشهداء وردا على الإقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى.

- إسماعيل هنية دعا إلى "المزيد من الأعمال البطولية" ضد الإحتلال الصهيوني بالضفة.

- ردود الفعل..الجبهة الشعبية: العملية "مفخرة بطولية والعدو سيدفع ثمن جرائمه" من دماء مستوطنيه وجنوده.

- ردود الفعل ..حزب الله لبنان: العملية تعكس جهوزية المقاومة، وقدرتها على ضرب العدو.

- ردود فعل صهيونية جنونية.. وزير الأمن إيتمار بن غفير دعا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.

-ردود فعل صهيونية... رئيس الأركان "هرتسي هاليفي" أمر بنشر وحدات عسكرية إضافية بالضفة.

- أصيب عشرات الفلسطينيين جراء إعتداءات المستوطنين على قرى بالضفة الغربية.

- هاجم مستوطنون صهاينة أراضي ومحاصيل زراعية، وأحرقوا سيارات فلسطينيين وسيارة إسعاف.

- مراقبون.. الرد الفلسطيني السريع على مجزرة جنين مؤشر على إقتراب إندلاع إنتفاضة مسلحة شاملة.

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