عمليات عيلي الإستشهادية

العالم - باختصار
- الشابان خالد صباح ومهند شحادة إنطلقا الثلاثاء من قريتهما "عوريف" بجنوب نابلس بمهة إستشهادية.
- المهمة إستهدفت الثأر لدماء الشهداء الثمانية للمجزرة الصهيونية بمخيم بجنين يوم الإثنين.
- العملية إستهدفت مستوطنة "عيلي" بين نابلس ورام الله المقامة على أراضي قرى فلسطينية.
-مستوطنة "عيلي" معروفة بكونها مركزا لتنظيم المستوطنين وجنود الإحتلال إعتداءات على الفلسطينيين.
- الشابان فتحا نيران أسلحتهما على المستوطنين المسلحين الصهاينة وسقط 4 قتلى و4 جرحى.
- الشاب مهند شحادة البالغ من العمر 26 عاما أستشهد بنيران الصهاينة في موقع الهجوم.
- رفيقه خالد صباح البالغ 24 عاما أستشهد بعد ساعتين ببلدة طوباس بعد مواجهات وحصار.
- كتائب عزالدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس أعلنت مسؤوليتها عن العملية الإستشهادية.
- ردود الفعل.. حماس: العملية ثأرا لدماء الشهداء وردا على الإقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى.
- إسماعيل هنية دعا إلى "المزيد من الأعمال البطولية" ضد الإحتلال الصهيوني بالضفة.
- ردود الفعل..الجبهة الشعبية: العملية "مفخرة بطولية والعدو سيدفع ثمن جرائمه" من دماء مستوطنيه وجنوده.
- ردود الفعل ..حزب الله لبنان: العملية تعكس جهوزية المقاومة، وقدرتها على ضرب العدو.
- ردود فعل صهيونية جنونية.. وزير الأمن إيتمار بن غفير دعا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.
-ردود فعل صهيونية... رئيس الأركان "هرتسي هاليفي" أمر بنشر وحدات عسكرية إضافية بالضفة.
- أصيب عشرات الفلسطينيين جراء إعتداءات المستوطنين على قرى بالضفة الغربية.
- هاجم مستوطنون صهاينة أراضي ومحاصيل زراعية، وأحرقوا سيارات فلسطينيين وسيارة إسعاف.
- مراقبون.. الرد الفلسطيني السريع على مجزرة جنين مؤشر على إقتراب إندلاع إنتفاضة مسلحة شاملة.