قاليباف: الضفة فرضت التراجع على الصهاينة، والتسوية محكوم عليها بالفشل

العالم- ايران

ورحب قاليباف في بداية هذا اللقاء برئيس المكتب السياسي لحركة حماس والوفد المرافق له قائلا " نحن لدينا زيارات متبادلة كثيرة في مجلس الشورى الاسلامي لكن هذا اللقاء يختلف كليا عن غيرها من اللقاءات".

وشدد قاليباف ايضا على ان المقاومة هي الطريق الوحيد للانتصار ، واشار الى نضال الشعب الفلسطيني طيلة 7 عقود، مؤكدا " ان الفصائل الفلسطينية تقدمت نحو الامام بالمقاومة والشهادة في نضالها الشعبي ، وان حركة حماس هي أقوى مجموعة مستقرة ومعروفة ولذلك يضطر الاعداء الى طلب الوساطة من الغير من اجل التفاوض ( مع حماس) وهذا بسبب روح المقاومة والجهاد التي تحملها حماس.

وأكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان العزة تأتي في ظل المقاومة ، واضاف " انتاريخ فلسطين اظهر بأنه كلما كانت هناك استسلام ومسار مفاوضات ومساومة في التعامل مع الكيان الصهيوني والغطرسة الاميركية، كان هذا المسار محكوم عليه بالفشل ، لكن من جاهد وصمد وكافح ، فانه اليوم منتصر بكل فخر واعتزاز".

يتبع ...