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قاليباف: الضفة فرضت التراجع على الصهاينة، والتسوية محكوم عليها بالفشل

قاليباف: الضفة فرضت التراجع على الصهاينة، والتسوية محكوم عليها بالفشل
الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، لدى استقباله رئيس المجلس السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والوفد القيادي المرافق له، اليوم الخميس، ان الجهود الجارية في الضفة الغربية خلال السنوات الاخيرة قد فرضت التراجع على الصهاينة ويجب المضي قدما في هذا الدرب لأنه ستكون له بركات كبيرة.

العالم- ايران

ورحب قاليباف في بداية هذا اللقاء برئيس المكتب السياسي لحركة حماس والوفد المرافق له قائلا " نحن لدينا زيارات متبادلة كثيرة في مجلس الشورى الاسلامي لكن هذا اللقاء يختلف كليا عن غيرها من اللقاءات".

وشدد قاليباف ايضا على ان المقاومة هي الطريق الوحيد للانتصار ، واشار الى نضال الشعب الفلسطيني طيلة 7 عقود، مؤكدا " ان الفصائل الفلسطينية تقدمت نحو الامام بالمقاومة والشهادة في نضالها الشعبي ، وان حركة حماس هي أقوى مجموعة مستقرة ومعروفة ولذلك يضطر الاعداء الى طلب الوساطة من الغير من اجل التفاوض ( مع حماس) وهذا بسبب روح المقاومة والجهاد التي تحملها حماس.

وأكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان العزة تأتي في ظل المقاومة ، واضاف " انتاريخ فلسطين اظهر بأنه كلما كانت هناك استسلام ومسار مفاوضات ومساومة في التعامل مع الكيان الصهيوني والغطرسة الاميركية، كان هذا المسار محكوم عليه بالفشل ، لكن من جاهد وصمد وكافح ، فانه اليوم منتصر بكل فخر واعتزاز".

يتبع ...

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