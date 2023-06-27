كاميرا العالم ترصد أحوال ضيوف الرحمن على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

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وأشار موفدنا الى أن الدعاء المعروف بدعاء عرفة منقول عن الامام الحسين عليه السلام، حيث جاء في بعض فقراته:" اللهم اجعلني اخشاك انني اراك واسالني بتقواك".

وأشاد موفدنا بالاجواء الروحانية والمعنوية التي يعيشها ضيوف الرحمن في عصر يوم عرفة حيث يبقون من ظهر يوم التاسع من ذو الحجة ليوم عرفة وهو الركن الاعظم من الحج حتى غروب الشمس في عرفات وبعد غروب الشمس يخرج الحجاج من عرفات متجهين الى مشعر مزدلفة حيث يبقون هناك في منتصف الليل حتى طلوع الشمس، وبعد ذلك ينفرون الى مشعر منى، ويذهبون صباح اليوم التالي الواقع في العاشر من ذي الحجة الى رمي الجمرة الكبرى، جمرة العقبه ويعودون بعد ذلك من اجل ذبح الاضاحي ثم الحلق او التقصير وبهذا وبذلك تتم اعمال يوم عيد الاضحى المبارك.

ويؤدي أكثر من مليوني حاج اليوم ركن الحج الأعظم بالوقوف في صعيد عرفات، وتوافد جموع الحجاج من مشعر منى للوقوف في صعيد عرفة منذ فجر اليوم للوقوف على صعيد عرفة من ظهيرة اليوم حتى الغروب. ويؤدي الكثير من الحجاج فريضتي صلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة، وهو من أهم معالم مشعر عرفات.

ومع غروب شمس هذا اليوم يبدأ جموع الحجيج التوجه الى مزدلفة للمبيت فيها، قبل النفور الى مشعر منى غدا الأربعاء لرمي الجمرات في صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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