خسائر 2022.. الأرض فقدت مساحة ملعب كرة قدم من الغابات كل 5 ثوان

العالم - خاص بالعالم

وبحسب البيانات الملتقطة والتي نشرها المعهد فإن ما فقده العالم من غابات خلال العام الماضي يعادل فقدان ما يوازي مساحة ملعب كرة قدم من الأشجار الاستوائية المقطوعة أو المحروقة كل خمس ثوان، ليلا أو نهارا.

البيانات المتداولة أضافت أن خسائر الغابات خلال العالم الفين وعشرين ازدادت بنسبة عشرة بالمئة مقارنة بالعام 2021

منصة معهد الموارد العالمية المتخصصة في مراقبة إزالة الغابات عبر الأقمار الصناعية 'غلوبال فورست ووتش' كشفت أنه في العام ألفين واثنين وعشرين تم تدمير أكثر من اربعة ملايين هكتار من الغابات الأولية الاستوائية، وهي مساحات طبيعية بالغة الأهمية للتنوع البيولوجي على كوكب الأرض ولتخزين الكربون.

وأكثر البلدان تضررا من فقدان الغابات هي البرازيل، حيث تمثل المنطقة المدمرة ثلاثة وأربعين بالمئة من الخسائر العالمية على هذا الصعيد، وتليها جمهورية الكونغو الديمقراطية بثلاثة عشر في المئة وبوليفيا بتسعة في المئة.

وقال التقرير إن خسائر العام الماضي في الغابات الاستوائية أدت إلى انطلاق نحو ميليارين وسبعمئة مليار طن من ثاني أكسيد الكربون وهو ما يعادل انبعاثات الهند السنوية بسبب الوقود الأحفوري.

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