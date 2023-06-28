ذكرى حادثة تفجير مقر الحزب الجمهوري الاسلامي بطهران

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ذكرى استهداف مقر الحزب الجمهوري الاسلامي في ٧ تير، المصادف ٢٨ حزيران، راح ضحيته استشهاد رئيس المحكمة العليا آية الله سيد محمد حسين بهشتي، و4 وزراء، بالاضافة الى17نائبا في مجلس الشورى الاسلامي، والعديد من المسؤولين الحكوميين الاخرين.

ذكرى سطرها مقاومون بدمائهم الطاهرة على صفحة من صفحات التاريخ الايراني، فأصبحوا رمزا من رموز المقاومة، فاجعة مؤلمة كان ضحيتها اثنين وسبعون شهيدا على رأسهم الشهيد بهشتي اثر تفجير ارهابي المصادف في ٢٨ حزيران.

استهدف الاعتداء الارهابي المقر الرئيسي للحزب الجمهوري الاسلامي على يد أعداء الثورة قبل سبع وثلاثون عاما.

كشف حادث التفجير اللثام عمن كانوا يتشدقون بالوقوف مع الشعب والدفاع عنه ونصرته، فلاذوا بالفرار خارج البلاد.

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