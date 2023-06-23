على واشنطن تدمير آخر مستودع أسلحة كيماوية على أراضيها

العالم - الأميرکيتان

وأوضحت المنظمة في تغريدة لها على"تويتر" أنه "في الأسابيع المقبلة، سيتم التخلص من آخر مخزون من الأسلحة الكيماوية في ولاية كنتاكي".

كما صرح رئيس الوفد الروسي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ونائب وزير الصناعة والتجارة الروسي كيريل ليسوغورسكي، في وقت سابق، أنه تم تدمير 99 بالمئة من مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلنة حول العالم، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تؤجل نزع سلاحها الكيميائي.

وحث رئيس الوفد الروسي، واشنطن على استكمال تدمير الترسانات الكيماوية المتبقية في البلاد بأسرع وقت ممكن.