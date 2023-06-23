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منظمة حظر الأسلحة الكيميائية..

على واشنطن تدمير آخر مستودع أسلحة كيماوية على أراضيها

على واشنطن تدمير آخر مستودع أسلحة كيماوية على أراضيها
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إنه لا يزال يتعين على الولايات المتحدة تدمير آخر مستودع للأسلحة الكيماوية على أراضيها، وسيتم استكمال الأنشطة خلال الأسابيع المقبلة.

العالم - الأميرکيتان

وأوضحت المنظمة في تغريدة لها على"تويتر" أنه "في الأسابيع المقبلة، سيتم التخلص من آخر مخزون من الأسلحة الكيماوية في ولاية كنتاكي".

كما صرح رئيس الوفد الروسي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ونائب وزير الصناعة والتجارة الروسي كيريل ليسوغورسكي، في وقت سابق، أنه تم تدمير 99 بالمئة من مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلنة حول العالم، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تؤجل نزع سلاحها الكيميائي.

وحث رئيس الوفد الروسي، واشنطن على استكمال تدمير الترسانات الكيماوية المتبقية في البلاد بأسرع وقت ممكن.

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منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. على واشنطن تدمير آخر مستودع أسلحة كيماوية على أراضيها

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