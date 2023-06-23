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قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي..

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين عند مدخل قرية 'بيتين' الغربي

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين عند مدخل قرية 'بيتين' الغربي
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

هاجم مستوطنون صهاينة، الليلة الماضية، مركبات المواطنين، عند مدخل قرية "بيتين" الغربي، قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي.

العالم - فلسطين

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)"، نقلا عن مراسلها، بأن عشرات المستوطنين الصهاينة تجمعوا عند المدخل الرئيس لقرية بيتين بحماية قوات الاحتلال، ورشقوا مركبات المواطنين المارة بالحجارة، ما أدى لتحطم زجاج عدد منها.

وكان المستوطنون قد هاجموا في وقت سابق من يوم امس الخميس، منازل المواطنين في بلدة جالود جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما اسفر عن اصابة شابين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا المنازل، وسط اندلاع مواجهات، واسفر عن الاعتداء عن اصابة شابين بالرصاص في الرأس.

واعلن الهلال الاحمر الفلسطيني، وقوع اصابتين في البطن والاخرى بالرأس، جراء اعتداء المستوطنين حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

وتتصاعد أعمال اعتداءات المستوطنين بحق الاهالي في القرى والبلدات الفلسطينية، في الاونة الاخيرة، بدعم وتحريض من وزراء في حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

ونفذ المستوطنون، اعتداءات واسعة، الاربعاء، على المواطنين في بلدة عوريف وحوارة في نابلس، واحرقوا عشرات المنازل والمحالات والمركبات.

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