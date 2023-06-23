شاهد.. مستوطنون يمزقون المصحف الشريف في مدخل احد مساجد نابلس

العالم - فلسطين المحتلة

نشاهد معا..

وثَّق حصريا مراسل قناة العالم الاخبارية من الاراضي الفلسطينية المحتلة الزميل خضر شاهين قيام ‏مستوطنين صهاينة بتمزيق المصحف الشريف في أحد مساجد "عوريف" جنوب نابلس يوم أول أمس الاربعاء.

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وكان مستوطنون صهاينة قد هاجموا يوم امس الخميس، منازل المواطنين في بلدة جالود جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما اسفر عن اصابة شابين، حيث أفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا المنازل، وسط اندلاع مواجهات، واسفر عن الاعتداء عن اصابة شابين بالرصاص في الرأس.

كما هاجم مستوطنون فجر اليوم الخميس، منازل المواطنين في بلدة جالود جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما اسفر عن اصابة شابين.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا المنازل، وسط اندلاع مواجهات، واسفر عن الاعتداء عن اصابة شابين بالرصاص في الرأس.