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ابتكار أول مجسم على شكل إنسان "يتعرق ويتنفس" كشخص حقيقي!

ابتكار أول مجسم على شكل إنسان
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعاد علماء في جامعة ولاية أريزونا (ASU) تصميم روبوت تستخدمه شركات الملابس للمعدات الرياضية ليقلد الوظائف الحرارية لجسم الإنسان ويمكن أن يساعد العلماء على فهم مرونة أجسامنا حيال موجات الحرارة.

العالم - منوعات

وتم تجهيز الروبوت التجريبي "ANDI" بمسام اصطناعية للتعرق الاصطناعي وتوليد الحرارة ومستشعرات لتدفق الحرارة عبر 35 سطحاً مختلفاً تغطي جسم المجسم المتخذ شكل جسم الإنسان.

ومع قناة تبريد داخلية جديدة، المحسّن هو أول مجسّم قزم حراري مناسب للاستخدام في الهواء الطلق - ما يعني أنه يمكن للعلماء الآن إخضاعه لدرجات الحرارة القصوى في صحراء أريزونا دون خوف.

ويمكن أن يتعرق القزم الحراري، مع قنوات تبريد داخلية مخصصة لتدوير الماء البارد في جميع أنحاء جسمه، بينما يحاكي ويسجل ردود فعل الإنسان على الحرارة من البيئات المعقدة.

وتجمع مستشعرات بيانات مميزة عن تفاعل نوع الجسم مع الإشعاع الشمسي من الشمس، والأشعة تحت الحمراء التي تنطلق من الأرض الإسفلتية الدافئة، والحمل الحراري المنتشر في الهواء.

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ابتكار أول مجسم على شكل إنسان "يتعرق ويتنفس" كشخص حقيقي!

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