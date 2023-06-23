الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إطلاق الشراكة القطرية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023-2027

إطلاق الشراكة القطرية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023-2027
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

شارك مسؤولون حكوميون من تونس ومسؤولون ماليون من مجموعة البنك الدولي، يوم الخميس، في إطلاق إطار الشراكة القطرية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023-2027 مما يؤكد استمرار مسار الشراكة الذي شهد تعليقا مؤقتا للمحادثات في 6 مارس 2023، ردا على تصريحات من الجانب التونسي حول المهاجرين غير النظاميين.

العالم - تونس

وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلن فيه مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي دعمه لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ألماد" والذي سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا ويدعم تبادل الطاقة المتجددة.

وعلقت مجموعة البنك العالمي، يوم 6 مارس 2023، المحادثات في إطار الشراكة القطرية مع تونس الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات على المدى المتوسط 2027 / 2023، مؤقتا، وذلك على خلفية الجدل الذي أثارته قضية المهاجرين غير النظاميين الوافدين من دول جنوب الصحراء.

ويعزز مشروع "ألماد" الذي يعد أول مشروع في إطار الشراكة القطرية الجديدة الشراكة طويلة الأمد بين مجموعة البنك الدولي مع الحكومة التونسية في قطاع الطاقة.

ويعول القائمون على مشروع "ألماد" على الإرتقاء بتونس إلى مرحلة المركز الإقليمي للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميغاوات.

روابط ذات صلة

قيس سعيد يرمي عصفورين بحجر واحد! + فيديو

تونس تمنع نشر المعلومات من مؤسسات الدولة إلى وسائل الإعلام

تونس.. إخلاء سبيل رئيس جبهة الخلاص المعارضة علی ذمة التحقيق

الرئيس سعيّد: تونس لن تكون حارسا إلا لحدودها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران والإمارات توقعان اتفاقية لتنظيم رحلات جوية

أرسلان: غضّ نظر المجتمع الدولي عن تعديات العدو بالمنطقة يفاقم خطورة الأمور

انفجار مستودع أسلحة كيميائية قرب تل أبيب والرقابة العسكرية تمنع نقل الأخبار 

مؤامرة النزوح مستمرة.. مقررات مؤتمر بروكسيل مخيّبة لآمال دولة لبنان

إطلاق الشراكة القطرية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023-2027

الرئيس التونسي والمستشار الألماني یبحثان العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات