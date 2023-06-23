شاهد.. خبير عسكري: الاحتلال بات يرى الضفة كأنها غزة

العالم - خاص بالعالم

وأضاف العميد شارل ابي نادر لبرنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أن ما يحصل له ومخيماته على مداخل المخيمات لا يختلف كثيرا في المستوى العسكري عن ما كان يتعرض له أثناء العمليات والمواجهة والاعتداءات على غزة.

وأكد أن الاحتلال اليوم بحاجة لانتقال معركته الى المسيرات وبحاجة للاغتيال بحاجة لإحداث صدمة لأن ما جرى مؤخرا اوجع الاحتلال كثيرا.

العميد شارل أبي نادر أشار الى أن الاحتلال بدأ يجد المعركة الرئيسية هي ربما في الضفة الغربية ولذلك فهو نقل التكتيكات النوعية الى حرب المسيرات. مؤكدا أنه في المقابل نجد أن مستوى المقاومة في مستوى قدراتها في غزة والضفة والأراضي ثمانية واربعين.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..