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ما أبعاد استخدام الاحتلال سلاح الجو ضد في الضفة المحتلة؟

ما أبعاد استخدام الاحتلال سلاح الجو ضد في الضفة المحتلة؟
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

يرى المراقبون للشأن الفلسطيني أن استخدام الاحتلال مسيرة عسكرية لتنفيذ عملية الاغتيال التي طالت ثلاثة مقاومين في جنين أدخلت تغييرات على قواعد الاشتباك.

العالم – ما رأيكم

وقال منسق شبكة قادرون معا الدكتور وليد محمد علي إن الستخدام كيان الاحتلال الاسرائيلي سلاح الجو في جنين يأتي في وقت يؤكد فشل الكيان في التصدي للمقاومة، ذلك لأن المنطقة التي استخدم فيها الاحتلال المسيرات هي منطقة محتلة.

وأضاف أن مساحة مخيم جنين 32 كيلومتر وهو مخيم صغير لكن كبد الاحتلال خسائر فادحة وإن العدو الصهيوني فقد زمام السيطرة والامور ولم يعد قادرا على ضبط الأمر.

وأشار الى انه كان متوقعا استخدام الكيان الصهيوني للمسيرات في كل مكان توجد فيه المقاومة لأن الاحتلال جرب كل الوسائل للقضاء على المقاومة لكنه فشل في ذلك.

الدكتور وليد محمد علي أكد أن استخدام سلاح الجو ضد المقاومة هو الآخر فشل في التصدي للمقاومة مشيرا إلى انه في ظل حكومة مهزومة بات نتنياهو لا يهمه شيئا إلا الحفاظ على حكومته.

من جهته قال الخبير العسكري العميد شارل ابي نادر أن الإسرائيلي بدأ ينظر للضفة الغربية وكأنها غزة.

وأضاف أن ما يحصل له ومخيماته على مداخل المخيمات لا يختلف كثيرا في المستوى العسكري عن ما كان يتعرض له أثناء العمليات والمواجهة والاعتداءات على غزة.

وأكد أن الاحتلال اليوم بحاجة لانتقال معركته الى المسيرات وبحاجة للاغتيال وبحاجة لإحداث صدمة لأن ما جرى مؤخرا اوجع الاحتلال كثيرا.

العميد شارل أبي نادر أشار الى أن الاحتلال بدأ يجد المعركة الرئيسية هي ربما في الضفة الغربية ولذلك فهو نقل التكتيكات النوعية الى حرب المسيرات. مؤكدا أنه في المقابل نجد أن مستوى المقاومة في مستوى قدراتها في غزة والضفة والأراضي ثمانية واربعين.

ما رأيكم؟

لماذا استخدم العدو المسيرات الحربية في اعتداءاته على الفلسطينيين؟

هل يغير هذا التطور قواعد الاشتباك بين المقاومة وجيش الاحتلال؟

كيف سيرتد ذلك على نوعية الرد الفلسطيني المقاوم في المرحلة المقبلة؟

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