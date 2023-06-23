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تركيا.. القوى الأمنية تحبط مخططا لهجوم إرهابي في إسطنبول

تركيا.. القوى الأمنية تحبط مخططا لهجوم إرهابي في إسطنبول
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الجمعة، شخصا يشتبه بانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة إسطنبول، كان يخطط لشن هجوم إرهابي في تركيا.

العالم - تركيا

وتم توقيف الإرهابي في منطقة بهتشلي أفلر في إسطنبول، من قبل قوات مكافحة الإرهاب في مديرية أمن الولاية.

وبحسب صحيفة "Milliyet"، أنه وخلال عملية التفتيش، عثرت قوات الأمن في منزل الإرهابي على مسدسين وطلقات رصاص ومواد تستخدم في صناعة العبوات الناسفة ومعدات رقمية وملفات للتنظيم الإرهابي.

وعند تدقيق قوات الأمن بالمحتوى الرقمي للمضبوطات، تبين احتواؤها على فيديوهات لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول ‏أخرى) عن صناعة العبوات الناسفة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على 4 "إرهابيين" في سوريا، من بينهم شهاب واريش، المعروف بوالي تنظيم "داعش" السابق في تركيا.

وتتهم تركيا واريش بأن له صلة بالعديد من الأعمال الإرهابية التي خطط لها تنظيم "داعش" الإرهابي في تركيا، لكن قوات الأمن تمكنت من إحباطها.

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تركيا.. القوى الأمنية تحبط مخططا لهجوم إرهابي في إسطنبول

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