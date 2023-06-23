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استشهاد سوري وإصابة آخر في ريف اللاذقية جراء اعتداء إرهابي بالقذائف

استشهاد سوري وإصابة آخر في ريف اللاذقية جراء اعتداء إرهابي بالقذائف
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

استشهد سوري وأصيب آخر بجروح طفيفة في مدينة القرداحة جراء انفجار قذيفتين أطلقتا عبر طائرة مسيرة مصدرها التنظيمات الإرهابية بريف اللاذقية الشمالي.

العالم- سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية ذكر مصدر أمني أن إحدى القذيفتين سقطت في أراض زراعية بجانب مستوصف القرداحة، ما أدى إلى استشهاد المهندس محمد هاني سلطانة 25 عاماً وإصابة مواطن آخر بجروح طفيفة، ووقوع أضرار مادية بأحد المباني.

واستشهد أمس طفل وامرأة وأصيب ثلاثة سوريين باعتداء إرهابي نفذته التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الشمالي والشمالي الغربي، عبر طائرة مسيرة ألقت قنبلتين على الأحياء السكنية في منطقة سلحب بريف حماة.

وتنتشر في أقصى ريف اللاذقية الشمالي وريف إدلب الشمالي الغربي مجموعات إرهابية تنتمي إلى تنظيم (جبهة النصرة) المدرج على لائحة الإرهاب الدولية، وتعتدي على المناطق الآمنة بريف اللاذقية بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة ورصاص القنص، ما يؤدي إلى استشهاد وجرح عدد من السوريين ووقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

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