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نقل 5 سجناء ايرانيين من ارمينيا الى البلاد

نقل 5 سجناء ايرانيين من ارمينيا الى البلاد
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

تم نقل 5 من المسجونين الايرانيين من ارمينيا الى ايران، في إطار تنفيذ اتفاقية تبادل السجناء، وبجهود ومتابعات وزارتي الخارجية والعدلية وكذلك السفارة الايرانية في يريفان.

العالم- ايران

وأعلنت وزارة الخارجية الايرانية، انه من المتوقع ان تساهم هذه الوتيرة في تسهيل وزيادة التنسيق بين السلطات القضائية والامنية والشرطة بين البلدين.

وفي بيان لها أعلنت الخارجية الايرانية بهذا الشأن، أن وزارة الخارجية وبالتعاون مع سائر الاجهزة المعنية، وضعت ضمن اولوياتها متابعة الحصول على العفو والافراج عن المسجونين الايرانيين في مختلف المناسبات، او نقلهم الى البلاد (ليقضوا ما تبقى من محكوميتهم داخل البلاد)، وذلك في إطار برامجها لتقديم الدعم القنصلي والقضائي، وبناء عليه ومن خلال عقد اللجان القنصلية المشتركة، تسعى لإبرام وتنفيذ اتفاقيات التعاضد القضائي وتبادل المحكومين.

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