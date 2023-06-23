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الجهاد: هتك الحرمات المقدسة امتداد لعدوان الإحتلال وسيزيد من لهيب المقاومة

الجهاد: هتك الحرمات المقدسة امتداد لعدوان الإحتلال وسيزيد من لهيب المقاومة
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، إن الاعتداء الصهيوني الاَثم الذي استهدف المساجد وتدنيسها وحرق المصاحف وتمزيقها وتدمير ممتلكات المواطنين في بلدات ترمسعيا وعوريف جنوب نابلس يأتي بتحريض من حكومة الاحتلال.

العالم- فلسطين

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن هذا التصعيد الإجرامي الخطير يعكس رغبة العدو المجنونة في إشعال حرب دينية تستهدف رأس عقيدتنا وديننا والذي لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه، موضحة أن المقاومة سيكون لها كلمتها التي لن تتأخر في ردع الاحتلال عن جرائمه وانتهاكاته.

وأشارت الجهاد الإسلامي إلى أن هذه الحرب المسعورة التي تستهدف المقدسات والهوية العربية والفلسطينية، لن تثني المؤمنين بعقيدتهم وحقهم ولن تنال من صمودهم وعزيمتهم.

ودعا البيان جماهير الشعب الفلسطيني الصابر إلى النفير الدائم والتصدي لهذه الحرب الإجرامية المفتوحة من العدو حتى النصر المبين بإذن الله.

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