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وزير الخارجية أحمد عطاف:

الجزائر لم تنتظر الضوء الأخضر من أحد لإطلاق مبادرة سلام بين روسيا وأوكرانيا

الجزائر لم تنتظر الضوء الأخضر من أحد لإطلاق مبادرة سلام بين روسيا وأوكرانيا
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

جدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف التأكيد على استعداد بلاده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وأن الجزائر لم تنتظر الضوء الأخضر من أحد لإطلاق مبادرتها للسلام بين البلدين.

العالم _ الجزائر

وقال عطاف خلال مؤتمر صحفي عقده في برلين مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إن "مبادرة الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، هي عرض لإحلال السلام بين دولتين صديقتين للجزائر".

وأكد على أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "لم يأخذ الضوء الأخضر من أي أحد في إطلاق مبادرة السلام بين موسكو وكييف، وأن ذلك جاء بمحض إرادته للإسهام في إحلال السلام والوفاق بين بلدين صديقين للجزائر".

وبحسب وزير الخارجية الجزائري، فإن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أدلى حينها بتصريح يتضمن القبول بالمبادرة، وتمنى أن تلقى الموافقة من الطرف الأوكراني".

وشدد عطاف على أن "هدف الجزائر اليوم هو بناء جسر ثقة"، مؤكدا على أن العملية ما زالت قائمة بشأن المبادرة الجزائرية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجزائري كان قد أكد أن بلاده مؤهلة للوساطة في الأزمة الأوكرانية، وقال: "نحن من الدول القليلة التي لها مصداقية كافية لذلك".

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وزير الخارجية أحمد عطاف: الجزائر لم تنتظر الضوء الأخضر من أحد لإطلاق مبادرة سلام بين روسيا وأوكرانيا