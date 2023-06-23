الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
١٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ يزبك: ندعو للحوار ضمن رؤية وطروحات يكون فيها ضمانة للبنان

الشيخ يزبك: ندعو للحوار ضمن رؤية وطروحات يكون فيها ضمانة للبنان
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أكّد رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله"، الشيخ محمد يزبك، أننا "منذ بداية الأمر كنا حاضرين للتفاهم على اختيار رئيس للجمهورية".

العالم- لبنان

و أضاف الشيخ يزبك"بكل قناعتنا نقول، لا يُمكن فرض أيّ شخصية على الآخرين، بل يجب أن نتفاهم ونتحاور، لذلك كان هناك دعوات عديدة للحوار، لكن الفريق الآخر كان غير قابل للنقاش".

ولفت الى ان "لنا رؤيتنا واختيارنا لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية من منطلق قناعاتنا بأنه شخصية وطنية، ونحن لا نريد رئيساً يحمينا، بل نريد رئيسا لا يطعن في الظهر، وهذه المكتسبات التي حصلت للبنان أن يُحافظ عليها للبنان".

وأوضح أن "في الحركة الفرنسية السعودية موقفنا واضح، ونحن ندعو الى الحوار ضمن رؤية وطروحات يكون فيها ضمانة للبنان وضمانة العيش المشترك".

روابط ذات صلة

حزب الله: لا خيار أمام الأمة العربية إلا مقاومة العدو الصهيوني

الشيخ يزبك: نريد الرئيس الجامع والمنفتح على جميع المكونات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس: تدنيس المستوطنين للقرآن الكريم بنابلس تصعيد خطير للحرب الدينية

تركيا.. القوى الأمنية تحبط مخططا لهجوم إرهابي في إسطنبول

فقدان 12 مهاجرا ومقتل 3 بغرق قواربهم قبالة تونس

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. على واشنطن تدمير آخر مستودع أسلحة كيماوية على أراضيها

الشيخ يزبك: ندعو للحوار ضمن رؤية وطروحات يكون فيها ضمانة للبنان

وزير الخارجية أحمد عطاف: الجزائر لم تنتظر الضوء الأخضر من أحد لإطلاق مبادرة سلام بين روسيا وأوكرانيا