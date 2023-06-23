الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
١٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: تدنيس المستوطنين للقرآن الكريم بنابلس تصعيد خطير للحرب الدينية

حماس: تدنيس المستوطنين للقرآن الكريم بنابلس تصعيد خطير للحرب الدينية
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أدان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم تدنيس قطعان المستوطنين للمساجد وتمزيق القرآن الكريم وحرقه في قرية عوريف جنوب نابلس.

العالم- فلسطين

وشدد على أن ما حدث جريمة بشعة، وتصعيد خطير للحرب الدينية التي تشنها المؤسسات الصهيونية.

وأكد قاسم أن هذا السلوك الهمجي من قطعان المستوطنين المدعوم من جيش الاحتلال والحكومة الصهيونية يشكل استفزازا لمشاعر كل أبناء شعبنا وأمتنا، واستهتار غير مسبوق بمقدساتها.

وقال قاسم إن تدنيس قطعان المستوطنين للمساجد وحرق المصاحف في الضفة الغربية سلوك عنصري بغيض، يتطلب موقفا واضحا من مكونات الأمة الإسلامية الرسمية والشعبية والمؤسسات الدينية.

وحمل الناطق باسم الحركة الاحتلال ومستوطنيه المسؤولية كاملة عن تداعيات الحرب الدينية المسعورة على مقدساتنا، مشيرا إلى أنهم سيدفعون ثمن هذه الجريمة والعدوان على شعبنا ومقدساتنا.

روابط ذات صلة

الجهاد: هتك الحرمات المقدسة امتداد لعدوان الإحتلال وسيزيد من لهيب المقاومة

شاهد.. مستوطنون يمزقون المصحف الشريف في مدخل احد مساجد نابلس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس: تدنيس المستوطنين للقرآن الكريم بنابلس تصعيد خطير للحرب الدينية

تركيا.. القوى الأمنية تحبط مخططا لهجوم إرهابي في إسطنبول

فقدان 12 مهاجرا ومقتل 3 بغرق قواربهم قبالة تونس

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. على واشنطن تدمير آخر مستودع أسلحة كيماوية على أراضيها

الشيخ يزبك: ندعو للحوار ضمن رؤية وطروحات يكون فيها ضمانة للبنان

وزير الخارجية أحمد عطاف: الجزائر لم تنتظر الضوء الأخضر من أحد لإطلاق مبادرة سلام بين روسيا وأوكرانيا