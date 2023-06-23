الأدميرال تنكسيري: إرساء الأمن في الخليج الفارسي يتم من خلال التآزر بين دول المنطقة

العالم- ايران

وبحسب العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية صرح قائد بحرية حرس الثورة في مراسم الذكرى الثامنة لاستشهاد السيد جاسم نوري (من شهداء الدفاع عن أضرحة آل البيت عليهم السلام) في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران، اليوم الجمعة: أن الحفاظ على أمن الخليج الفارسي يتم من خلال التقارب والتآزر بين الدول الشقيقة والصديقة في منطقة الخليج الفارسي.

وأوضح: أن مسؤولية التحكم في دخول السفن الى مضيق هرمز تقع على عاتق الجمهورية الإسلامية الايرانية ومسؤولية التحكم في خروج السفن على عاتق سلطنة عمان المجاورة.

وصرح ان على كل سفينة تريد العبور من مضيق هرمز ان تعرف عن نفسها باللغة الفارسية وتعلن عن انتمائها وحمولتها ووجهتها .

واضاف انه وقبل انتصار الثورة الاسلامية لم يكن مسموحا لايران ان تكون لها اية سيطرة على مضيق هرمز لكن الان فان اية سفينة او سفينة حربية او زورق يريد العبور من هذا المضيق ان يعرف عن نفسه وانتمائه ووجهته ، واذا لم يفعل ذلك فاننا سنتوجه نحوه فورا.

واشار قائد القوات البحرية لحرس الثورة الى حادثة اعتقال البحارة الاميركيين في الخليج الفارسي قبل بضعة اعوام وقال " نقل بواسل قواتنا البحرية هؤلاء البحارة الاميركيون الى جزيرة فارسي لاحتجازهم هناك ، واقلعت طائرة اميركية من ظهر احدى السفن الاميركية لانقاذ البحارة ، وتم توجيه انذار لهم بان هذه الطائرة سيتم استهدافها فور هبوطها في جزيرة فارسي، وهذا الانذار اجبر الطائرة على العودة".

واضاف الادميرال تنكسيري ان الاقتدار الذي من الله تعالى به علينا هو ثمرة دماء الشهداء وان الله يعز من يشاء.

وتابع " نحن في القوات البحرية للحرس الثوري، جنود للشعب الايراني العزيز والموالي والصبور ، ونعتز بأن نكون جنودا لهم".