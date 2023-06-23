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وقفة في عَمّان تنديدا باعتداء الإحتلال والمستوطنين بالضفة المحتلة

وقفة في عَمّان تنديدا باعتداء الإحتلال والمستوطنين بالضفة المحتلة
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

شارك عشرات الأردنيين اليوم الجمعة، في وقفة تنديدا بـ”الاعتداءات الإسرائيلية” على مدن بالضفة الغربية المحتلة، ودعما لـ”الفلسطينيين ومقاومتهم”.

العالم- الأردن

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" نظّمت الحركة الإسلامية (الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي) الوقفة تحت شعار “كلنا مقاومة”، أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان.

ورفع المشاركون لافتات كُتب على بعضها، “لبيك يا أقصى” و”سيف القدس ما زال مشرعا في وجه العدو الصهيوني”.

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" نقلا عن وكالة "الأناضول" أن المشاركين رددوا هتافات من بينها، “بالروح بالدم نفديك يا جنين” و”صوت الثورة زي النار والأقصى بلد الأحرار”.

وخلال مشاركته في الوقفة، قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان) مراد العضايلة: “نحن هنا دعما للمقاومة الفلسطينية التي تصنع معادلة جديدة للردع مع هذا الكيان”.

وتابع: “نحن نسير بطريق النصر، حيث تصنع هذه المقاومة عزة وكرامة (..) بسلاحها الذاتي تفتح باب مشروع الاستقلال الفلسطيني”.

يذكر أن الأربعاء الماضي، تعرضت بلدة ترمسعيا لهجوم نفذه مئات المستوطنين، أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 12 آخرين بالرصاص، إضافة إلى حرق وتحطيم عشرات المنازل والسيارات.

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وقفة في عَمّان تنديدا باعتداء الإحتلال والمستوطنين بالضفة المحتلة

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