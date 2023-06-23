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حزب الله: ما قام به المستوطنون بقريتي عوريف وترمسعيا عمل إجرامي خطير

حزب الله: ما قام به المستوطنون بقريتي عوريف وترمسعيا عمل إجرامي خطير
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد حزب الله في لبنان أن ما قام به المستوطنون بقريتي عوريف وترمسعيا عمل إجرامي خطير ينتهك كل القيم الدينية والانسانية والأخلاقية.

العالم- لبنان

وجاء في بيان حزب الله أن "ما أقدمت عليه عصابات المستوطنين في قريتي عوريف وترمسعيا من تدنيس للمساجد وحرق للقرآن الكريم واقتحام للبيوت واتلاف للمزروعات بتغطية كاملة من حكومة الكيان الغاصب هو عمل إجرامي خطير ينتهك كل القيم الدينية والانسانية والأخلاقية، وهو تحقير للأديان السماوية وإساءة بالغة للأمتين العربية وإلاسلامية".

وأضاف البيان أن "التطاول على كتاب الله هو عمل مدان ومرفوض، يمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية ويمس في معتقدات الناس وعباداتهم".

وقال: "إننا ندعو الحكومات الإسلامية والعربية والمنظمات الحقوقية والدولية إلى القيام بكل ما من شأنه ادانة هذا العمل الإجرامي والقيام بكل الخطوات التي تمنع تكراره وتحول دون قيام عصابات المستطونين بأعمال إرهابية مماثلة.

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