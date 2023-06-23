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بسبب جرائم الاحتلال الوحشية.. تحذير اممي من انفجار الوضع بالضفة

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصاعد جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الاعزل في الضفة الغربية تضعه في مرمى الانتقادات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة حيث انتقد مفوض الأمم المتحدة فولكر تورك ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين، واصفا الوضع في الضفة بالمتدهور بشدة، مطالبا اياه بأن تمتثل في سياساتها للقانون الدولي.

وحذر فولكر تورك من خروج الوضع عن نطاق السطيرة في ظل الخطاب السياسي المتشدد التي تنتهجه الحكومة اليمينية.

واشار المسؤول الأممي الى قيام الاحتلال بتنفيذ ضربات جوية بطائرات هليكوبتر عسكرية على مخيم للاجئين في جنين يوم الاثنين الفائت والتي أسفرت عن مقتل استشهاد سبعة فلسطينيين، بينهم قاصران، واصفا اياها بالاعمال العدائية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وشدد فولكر تورك على ضرورة امتثال الكيان الاسرائيلي الى المعايير الدولية لحقوق الانسان واعادة النظر في سياساته واجراءاته في الضفة الغربية.

وتأتي تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير في الضفة، والذي شمل عمليات عسكرية في جنين ونابلس وإقامة بؤر استيطانية جديدة، فضلا عن الاعتداءات التي شنها مئات المستوطنين على السكان الفلسطينيين في بلدات ترمسعيا وعوريف وحوارة.

ويشهد شمال الضفة الغربية منذ الإثنين تصعيدا أسفر عن اسشتهاد وجرح عشرات الفلسطينيين في اقتحامات وعمليات توغل اسرائيلية، ما يرفع إلى أكثر من مئتين عدد الشهداء جراء الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع كانون الثاني/ يناير.

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