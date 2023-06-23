لودريان جاء لبيروت ولا يحمل في جعبته شيء، فما هدف زيارته؟

هذا في وقت بقي مشهد الترشيحات على حاله عند بعض القوى وخاصة الثنائي الوطني.

زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لم تحمل مبادرة واضحة المعالم، لكنها محاولة كما قال من اجل فتح ابواب الحوار بعد اقفال كل طرق الانفراج الرئاسي بمتاريس واتهامات وسياسات وشعبويات لا تدفع باتجاه حل في اي من الملفات العالقة.

منذ الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية، التي عقدت في الأسبوع الماضي، كان من الواضح أنّ غالبيّة القوى السياسية دخلت مرحلة إنتظار ما يحمله في جعبته المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، بعد أن كانت باريس قد جمعت قمّة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

القمة انعقدت قبل ساعات من وصول لودريان إلى بيروت، وبذلك لم تكن غالبية القوى المحلية على علم مسبق بما سيقدّمه لودريان خلال لقاءاته معها، بالرغم من أن المعلومات كانت قد تحدثت عن جدول أعمال موسّع، إلا أنّ الرجل أكّد، في اليوم الثاني من زيارته، أنّ الهدف منها إستطلاع الوضع، ما يعني أن ليس لديه من مبادرة يقدمها.