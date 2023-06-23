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الخارجية الإيرانية تعلق على إهانة الصهاينة للقرآن الكريم

الخارجية الإيرانية تعلق على إهانة الصهاينة للقرآن الكريم
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني على اهانة الصهاينة للقرآن الكريم، مؤكدا ان هذا الكيان المزيف لايلتزم بأي خطوط حمراء في ارتكاب الجرائم.

العالم- إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ان الهجوم الوحشي للصهاينة على المساجد وإهانتهم للقرآن الكريم دليل على أن هذا الكيان المزيف لا يلتزم بأي خطوط حمراء في انتهاك المقدسات الدينية والتعدي عليها.

وتعليقا على إهانة الصهاينة للقرآن الكريم، كتب ناصر كنعاني عبر صفحته الشخصية على تويتر: "هجوم الصهاينة الوحشي على المساجد واهانتهم للقرآن الكريم، وتدمير المنازل، والقتل اليومي للأطفال والنساء والشعب الفلسطيني العزل يثبت ان هذا الكيان المزيف لايلتزم بأي خطوط حمراء في انتهاك حرمة المقدسات الدينية وحقوق الإنسان".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "ان صمت الحكومات الغربية تجاه هذه الجرائم ودعمها لهذا الكيان يجعله أكثر جرأة في ارتكاب هذه الأعمال الوحشية".

/انتهى/

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الخارجية الإيرانية تعلق على إهانة الصهاينة للقرآن الكريم

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