أكثر من مليوني حاج يقفون في صعيد عرفات في اليوم الـ9 من ذي الحجة

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وقد تجردوا من الوان الفرقة لبياض الاجتماع ليحققوا بذلك مقصد الحج الاسمى، ينتظمون في مشهد انساني عظيم.

من ابرز اهداف الحج هي الوحدة الاسلامية. انا دعوت الله هنا في عرفات ان يتحد المسلمون ويقفون بوجه الاستكبار الامريكي والاسرائيلي.

واجريت مراسم البراءة من المشركين هنا في عرفات في مقر اقامة الحجاج الايرانيين وتمت قراءة بيان قائد الثورة الاسلامية حول الحج.

شاركنا في مراسم البراءة من المشركين لنقول يا ايها المسلمون نحن معكم وندعم المستضعفين ونحن مع الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني المحتل.

يوم عرفة يعني المعرفة ومن ابرز مصاديق المعرفة هو معرفة الصديق من العدو. وبإقامة مراسم البراءة من المشركين في عرفة نعلن اننا نعرف عدونا امريكا واسرائيل ولن نغفل عن كيدهم.

اللهم اجعلني اخشاك كاني اراك ..هنا عرفة.. خير يوم طلعت فيه الشمس ... ركن الحج الاعظم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...