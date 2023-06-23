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40 مفقودا في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا

40 مفقودا في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت متحدثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإيطاليا كيارا كاردوليتي أن نحو 40 شخصا بعداد المفقودين في غرق قارب هجرة، الخميس قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة.

العالم-اوروبا

وأكّدت كاردوليتي ذلك في تصريح لوكالة "فرانس برس" يوم الجمعة، بعد أن كتبت كاردوليتي في تغريدة لها على "تويتر" أكّدت محتواها للوكالة الفرنسية في اتصال هاتفي، وقالت إن بين المفقودين مولودا جديدا واحدا على الأقلّ.

من جانبه، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، فلافيو دي جياكومو، إنّ القارب الذي أبحر من تونس كان يقلّ مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وقبل يومين، أعلنت إيطاليا أنه في الفترة من يناير 2022 حتى اليوم، أتاحت الأنشطة التي نفذتها قطاعاتنا الجوية ـ البحرية القبض على 305 مهربين والمساهمة بإنقاذ 46410 مهاجرا في عرض البحر.

وفي تقرير الميزانية التشغيلية للشرطة المالية للفترة من 1 يناير 2022 إلى 31 مايو 2023 والتي تم إصدارها بمناسبة الذكرى 249 لتأسيس الفيلق، ذكر أنه "كجزء من المهمة الأوسع للمساهمة في الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، تضمن قواتنا اتخاذ إجراءات واسعة النطاق لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والنفايات والأسلحة والبشر، غالبا على نطاق دولي"

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40 مفقودا في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا

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