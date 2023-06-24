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شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حاجز قلنديا شمال القدس

شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حاجز قلنديا شمال القدس
السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت 24 يونيو 2023، بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت وسائل اعلام عبرية، باستشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية إطلاق النار على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة فجر اليوم أدت إلى إصابة جندي إسرائيلي.

ولم تؤكد أي جهة فلسطينية رسمية ارتقاء الشهيد حتى اللحظة، بينما لم تذكر قوات الاحتلال الإسرائيلي أي تفاصيل عن هوية الشهيد.

هذا وأُصيب جندي "إسرائيلي"، فجر اليوم السبت 24-6-2023، في عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز "قلنديا" شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، أن عملية إطلاق التي وقعت غلى حاجز "قلنديا" قرب مدينة القدس المحتلة أسفرت عن إصابة جندي "إسرائيلي"، زاعمة استشهاد منفذ العملية.

و قالت مصادر محلية: "سُمعت أصوات صراخ جنود الاحتلال بعد إطلاق النار والاشتباك العنيف الذي استهدف حاجز مخيم "قلنديا" شمال القدس".

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شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حاجز قلنديا شمال القدس

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