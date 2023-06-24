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سياسة حسن الجوار الإيرانية

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

تحقق إيران الانتصار في سياسة حسن الجوار القائمة على التعاون بين الدول المنطقة.. حيث تتقدم الدبلوماسية الإيرانية في إرساء الأمن والاستقرار على حساب سياسات الغرب.

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خطوة التقارب الإيراني السعودي السريع تصدم الغرب والصهاينة، والتعاون الاقليمي بين إيران ودول المنطقة يوجه ضربة موجعة لمسار التطبيع.

حتى في العلاقات بين الدول لابد أن ينتصر منطق حسن الجوار.. قيل في الأحاديث "الجار الجار الجار" و"الجار قبل الدار".. هذا هو منطق السياسة الإيرانية، الذي انتصر، والذي اعتمدته إيران منذ سنوات طويلة.. منطق حسن الجوار والدعوة إلى أن تكون هناك سياسة حسن الجوار.. هذا هو دأب السياسة الإيرانية والدبلوماسية الإيرانية رغم كل الحملات أو التضليل الذي تعرضت له إيران.

ولا شك أن التقارب السعودي الإيراني والإيراني السعودي كان له التأثير في مناخات كثيرة في المنطقة وإنهاء التوترات والحملات الإعلامية وتجفيف المشكلات.. كل هذا انعكس إيجابا على كثير من الملفات.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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سياسة حسن الجوار الإيرانية

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